اليونان تعتزم تحديث 85 طائرة مقاتلة في ظل التوترات مع تركيا

أعلنت الحكومة اليونانية اليوم الأحد، أنها تعتزم تحديث 85 طائرة مقاتلة من طراز «إف-16» في ظل التوترات مع تركيا.

وأفادت مصادر بوزارة الدفاع اليونانية، أن اتفاق تحديث الطائرات مع أمريكا سوف يتكلف 1.1 مليار يورو «1.34 مليار دولار».

ويشار إلى، أن تركيا واليونان، وهما أعضاء بحلف شمال الأطلسي «الناتو»، بينهما نزاع منذ عقود على الحدود الإقليمية في بحر إيجة وعلى جزيرة قبرص المنقسمة.

وتشهد الطائرات التركية واليونانية عمليات اعتراض في المنطقة على أساس شبه يومي، وفي فبراير الماضي اصطدم قارب تابع لحرس السواحل في تركيا مع سفينة يونانية في جنوب غرب بحر إيجة.

وكان وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس، قد قال الأربعاء الماضي، إنه في إطار تعزيز الأسلحة لدى اليونان، تعتزم أثينا شراء فرقاطتين فرنسيتين.

ويشار إلى، أن اليونان إحدى الدول القلائل بالناتو، التي تتفق أكثر من 2% من إجمالي الناتج المحلي لها على ميزانية الدفاع، وهو الهدف الذي اتفقت عليه الدول الأعضاء عام 2014.