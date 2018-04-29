الملك سلمان يضع حجر الأساس لأكبر مشروع ترفيهي في المنطقة

وضع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء السبت، حجر الأساس لمشروع "القدية"، الوجهة الترفيهية والرياضية والثقافية الجديدة، والتي تعد الأكبر من نوعها في المملكة، وتُقام على مساحة تتجاوز 334 كيلومترًا مربعًا، غرب العاصمة الرياض.



وذكر بيان رسمي، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، مساء أمس، أن الملك سلمان بن عبد العزيز وضع القطعة الأخيرة من شعار القدية، لينطلق بعدها عرض مذهل للألعاب النارية أضاء سماء العاصمة وأضاف أجواءً مهيبة على منحدرات جبال "طويق" المحيطة بالموقع.



وأكد صندوق الاستثمارات العامة السعودي بأن "القدية" تعد إنجازًا ثقافيًا وترفيهيًا واجتماعيًا يضاف إلى النسيج الغني للمملكة، ويلبي الحاجة المتنامية لدى المواطنين للسياحة والترفيه وممارسة هواياتهم واختبار مواهبهم.



من جانبه، قال مايكل رينينجر، الرئيس التنفيذي لمشروع القدية في كلمة له مساء اليوم "يهدف مشروع القدية إلى بناء مستقبل مشرق حافل بالثقافة والرياضة والترفيه، ويأتي تلبية لاحتياجات مختلف شرائح المجتمع السعودي الذين يرغبون بممارسة الأنشطة الترفيهية التي تثري حياتهم".



وكشف أن مساحة المشروع تتجاوز 2.5 ضعف مساحة ديزني وورلد، أو 100 ضعف مساحة سنترال بارك، والتي سوف تستقبل نحو 17 مليون زائر بحلول عام 2030، عبر مختلف مرافق الترفيه والتجزئة والضيافة المتنوعة.