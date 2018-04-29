قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر ستشهد موجة أمطار جديدة بداية من غدًا الإثنين، تبدأ في أقصى الشمال الغربي للبلاد، على أن تمتد عقب ذلك إلى الداخل.

وأضاف «عبدالعال»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، اليوم الأحد، أن اليوم سيشهد نشاطًا للرياح المحملة بالرمال والأتربة، وسقوط الأمطار على أقصى الساحل الشمالي الغربي، تمتد إلى الداخل بداية من غدًا الإثنين حتى يوم الأربعاء، موضحًا أن موجة الأمطار ستشمل كافة مناطق الجمهورية وستكون متوسطة، إلا أنها سيصحبها البرق والرعد.

ونوه، بأن الأمطار قد تصل إلى حد السيول على المناطق الجبلية مثل سلاسل جبال البحر الأحمر ووسط وجنوب سيناء، مضيفًا أن الطقس سيحتفظ بالارتفاع في درجات الحرارة رغم تقلبات الظواهر الجوية.

https://youtu.be/f8t3nHPYdOg