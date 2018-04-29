«الأعلى للآثار» يؤكد عدم تأثر المتحف المصري الكبير بالحريق الذي نشب اليوم

نفى الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ما تردد حول تأثر المتحف المصري الكبير والقطع الأثرية به، بالحريق الذي نشب اليوم.

وقال «وزيري»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يعر ض على فضائية «الحياة»، مساء الأحد، إن «ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي حول تضرر المتحف من هذا الحريق ليس له أساس من الصحة»، مناشدًا وسائل الإعلام المصرية والأجنبية بتوخي الدقة عند نشر مثل هذه الأخبار.

وأضاف أن «الحريق لم يستغرق أكثر من ساعة، ولم يمتد لأكثر من 20 مترًا»، موضحًا: «ألسنة اللهب تصاعدت من جزء من شدات الواجهة الخلفية للمشروع، ولم تمتد لأي قطع أثرية».

وتوجه الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بالشكر للحماية المدنية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووزارة الدفاع، التي أرسلت طائرة للمساعدة في إطفاء الحريق، مشيرًا إلى عدم وقوع أي إصابات.

وشهد المتحف المصري الكبير، بمنطقة الهرم، ظهر اليوم الأحد، نشوب حريق بمنطقة الإنشاءات الخلفية للمتحف، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات.