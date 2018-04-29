سان جيرمان يسقط في فخ التعادل أمام جانجون في الدوري الفرنسي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سقط فريق باريس سان جيرمان في فخ التعادل 2/2 أمام ضيفه جانجون، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل مارسيليا مع آنجيه 1/1 وفوز رين على تولوز 1 / صفر.

وسجل هدفي سان جيرمان ادينسون كافاني الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 76 والثاني في الدقيقة 82، فيما سجل هدفي جانجون لودوفيتش بلاس في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وزجيمي برياند في الدقيقة 68.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 91 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع جانجون رصيده إلى 46 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف خلف مونبلييه وبوردو ونانت أصحاب المراكز من الثامن إلى العاشر على الترتيب.

وكان سان جيرمان توج بلقب الدوري الفرنسي لهذا الموسم للمرة الخامسة في آخر ستة مواسم، في الجولة الثالثة والثلاثين.

في المباراة الثانية، خيم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت مارسيليا بمضيفه آنجيه.

وتقدم مارسيليا بهدف سجله فلوران توفين في الدقيقة الثالثة من ركلة جزاء وتعادل آنجيه عن طريق اسماعيل تراوري في الدقيقة 79.

ورفع مارسيليا رصيده إلى 70 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة خلف موناكو صاحب المركز الثالث ونقطتين خلف ليون الوصيف.

كما رفع آنجيه رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي المباراة الثانية، قلب رين تأخره بهدف أمام ضيفه تولوز إلى فوز 2 / 1.

وتقدم تولوز بهدف سجله جوريس جانون، لاعب رين، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 17 وتعادل جيمس ليا سيليكي لرين في الدقيقة 39 قبل أن يسجل بيجامين بويجايد هدف الفوز لرين في الدقيقة 47.

وأنهى رين المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد جيمس ليا سيليكي في الدقيقة 70.

ورفع رين رصيده إلى 51 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف أمام نيس، وتوقف رصيد تولوز عند 34 نقطة في المركز السابع عشر.