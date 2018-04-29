المصري يواصل مطاردة المركز الثاني بفوز مهم علي الداخلية

حقق المصري البورسعيدي فوزاً هاماً علي الداخلية علي ملعب برج العرب بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري العام .
وواصل المصري مطاردته للإسماعيلي الثاني بـ67 نقطة في صراعهم علي البطاقة المؤهلة لدوري أبطال أفريقيا حيث ارتفع رصيده إلي 61 نقطة في المركز الثالث و توقف رصيد الداخلية عند النقطة 73 في الترتيب الـ14.
أحرز أهداف المصري أحمد شكري و محمد كوفي في الدقائق 6 و 45 من الشوط الأول , واختتم المصري اللقاء بهدف من ضربة جزاء عن طريق لاعبه إسلام عيسي في الدقيقة 88 .
يذكر أن المصري يتبقي له ثلاث لقاءات مؤجلة مع الأهلي وإنبي والإسماعيلي منافسه المباشر علي المركز الثاني في لقاء سيحسم فيه المقعد المؤهل لدوري الأبطال .