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المصري يواصل مطاردة المركز الثاني بفوز مهم علي الداخلية

عمر عبد العزيز
نشر فى : الأحد 29 أبريل 2018 - 9:21 م | آخر تحديث : الأحد 29 أبريل 2018 - 9:21 م

حقق المصري البورسعيدي فوزاً هاماً علي الداخلية علي ملعب برج العرب بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري العام .

وواصل المصري مطاردته للإسماعيلي الثاني بـ67 نقطة في صراعهم علي البطاقة المؤهلة لدوري أبطال أفريقيا حيث ارتفع رصيده إلي 61 نقطة في المركز الثالث و توقف رصيد الداخلية عند النقطة 73 في الترتيب الـ14.

أحرز أهداف المصري أحمد شكري و محمد كوفي في الدقائق 6 و 45 من الشوط الأول , واختتم المصري اللقاء بهدف من ضربة جزاء عن طريق لاعبه إسلام عيسي في الدقيقة 88 .

يذكر أن المصري يتبقي له ثلاث لقاءات مؤجلة مع الأهلي وإنبي والإسماعيلي منافسه المباشر علي المركز الثاني في لقاء سيحسم فيه المقعد المؤهل لدوري الأبطال .

 

 


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