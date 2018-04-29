قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة الحالية ليست لديها استراتجية، معقبًا: «حكومتنا بتشتغل على الهجمة المرتدة»، وذلك في تعليقه على أزمة تجمع مياه الأمطار بمنطقة التجمع الخامس الأسبوع الماضي.



وأضاف «الحسيني»، خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أنه من المفترض أن تعمل الحكومة على رد الفعل، مستطردًا: «وزير الري مستخبي، بعض الوزراء يبذلون جهدًا جيدًا، لكن هناك وزارات أغرقت الدولة».



وتابع أنه حين مناقشة قانون الضرائب المحلية الجديد كانت هناك حربًا كيلا تكون المدن الجديدة تحت إدارة المحليات، مضيفًا: «توجد 28 مدينة تابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كل واحدة لها رئيسًا، ماذا يفعلون؟ الفساد إداري وليس ماليًا».



ولفت إلى عمل وزارات عديدة في الحكومة الحالية بشكل جيد، إلا أنه اعترض على أداء بعضها، مجيبًا على سؤال الإعلامي أحمد موسى له عن اسم وزير الري، بقوله: «مش هقول، وزارة مستخبية، عندنا شح مائي ماذا فعلت فيه وفي السدود؟ هناك خلل رهيب في بعض الوزارات».



يُذكر أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها القاهرة، مساء الثلاثاء الماضي، تسببت في تجمع المياه بالطرقات وبمناطق عدة في التجمع الخامس، وإعاقتها لحركة سير المواطنين.





