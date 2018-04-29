قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن أمن المملكة العربية السعودية أولوية للولايات المتحدة، مؤكدا أن بلاده «لن تغض الطرف عن أنشطة إيران الإرهابية في المنطقة».

وأضاف «بومبيو» خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي عادل الجبير في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد، أن إيران تزعزع أمن المنطقة برمتها من خلال دعم ميليشيات الحوثي ومدها بالسلاح في اليمن.

وأوضح: «إيران مستمرة بدعم ميليشيات الحوثيين في اليمن، التي تهدد بدورها الملاحة البحرية، وتطلق الصواريخ على الأراضي السعودية»، وفقا لسكاي نيوز.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده تتوافق مع الرؤية السعودية في أهمية وجود حل سياسي للأزمة في اليمن.

وعن الملف النووي الإيران، قال «بومبيو» إن «إيران تتصرف بشكل أسوأ بعد توقيع الاتفاق النووي مع الدول الأوربية والغربية في 2015»، لافتا إلى أن الاتفاق بشكله الحالي لم ينجح في ردع إيران في كثير من المجالات.

وفي ما يخص إمكانية الانسحاب من الاتفاق النووي، قال إن «الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران سيكون خيارنا في حال لم يتم تعديله».

كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد استقبل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم في الرياض، وجرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة تجاهها.