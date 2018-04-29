أرقام قياسية تحققت بعد تتويج برشلونة بلقب الليجا

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تحققت عدة أرقام قياسية وتاريخية عقب تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ25 في تاريخه.

وحسم برشلونة اللقب رسميا عقب فوزه خارج أرضه على حساب مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا بنتيجة (4-2) في الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.

ونستعرض في السطورة التالية عدة أرقام قياسية عقب تتويج برشلونة

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني أندريس إنييستا هما أكثر من توجا بلقب الدوري الإسباني في تاريخ برشلونة برصيد 9 ألقاب.

2- لأول مرة، يحسم فريق لقب الدوري الإسباني قبل 4 مباريات له على نهاية المسابقة منذ برشلونة نفسه في موسم 1997-1998 تحت قيادة المدرب الهولندي لويس فان جال.

3- إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة حصل على لقب الليجا للمرة الأولى في تاريخه، والثانية له مع الفريق بعد كأس ملك إسبانيا

4- ليونيل ميسي ثاني لاعب في تاريخ الليجا يسجل 30 "هاتريك" بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد (34 هاتريك)