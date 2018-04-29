أرقام قياسية تحققت بعد تتويج برشلونة بلقب الليجا

تحققت عدة أرقام قياسية وتاريخية عقب تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ25 في تاريخه.
وحسم برشلونة اللقب رسميا عقب فوزه خارج أرضه على حساب مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا بنتيجة (4-2) في الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.
ونستعرض في السطورة التالية عدة أرقام قياسية عقب تتويج برشلونة
1- الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني أندريس إنييستا هما أكثر من توجا بلقب الدوري الإسباني في تاريخ برشلونة برصيد 9 ألقاب.
2- لأول مرة، يحسم فريق لقب الدوري الإسباني قبل 4 مباريات له على نهاية المسابقة منذ برشلونة نفسه في موسم 1997-1998 تحت قيادة المدرب الهولندي لويس فان جال.
3- إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة حصل على لقب الليجا للمرة الأولى في تاريخه، والثانية له مع الفريق بعد كأس ملك إسبانيا
4- ليونيل ميسي ثاني لاعب في تاريخ الليجا يسجل 30 "هاتريك" بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد (34 هاتريك)