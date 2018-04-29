جامعة المنيا توقع بروتوكولا لإنشاء أول متحف أكاديمي يوثق فن الكاريكاتير

وقع رئيس جامعة المنيا، د. جمال الدين على أبو المجد، بروتوكول تعاون مشترك مع الجمعية المصرية للكاريكاتير؛ لتوثيق فن الرسوم الكاريكاتيرية، والعمل على تبادل الخبرات الفنية، وعقد الندوات والمعارض خلال ملتقى الكاريكتير الدولي في دوراته المقبلة، وإمداد المتحف الأكاديمي للكاريكاتير لكلية الفنون الجميلة بمتحف الفن الحديث بالجامعة بأكثر من 130 عملا فنيا من الأعمال الأصلية للجيل الأول لفناني الكاريكاتير بمصر كنواة لأول متحف أكاديمي بالوطن العربي لفن الكاريكاتير للحفاظ على أعمال كبار فناني الكاريكاتير بمصر لأكثر من 60 عاما.

وقع البروتوكول الفنان مصطفى الشيخ، سكرتير الجمعية المصرية للكاريكاتير، وبحضور د. محمد جلال حسن، نائب رئيس جامعة المنيا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. محمد هاشم، عميد كلية الفنون الجميلة، ود. إسماعيل الناظر، بكلية الفنون الجميلة، ود. محمد رمضان، بكلية الفنون الجميلة، وعضو بالجمعية المصرية للكاريكاتير.

كما حضر توقيع البروتوكول ضيوف الملتقى الفنانة شويكار خليفة، والفنانين سعيد بدوي، ومحمد عفت، ومحمد حاكم، ومحمد عمر، وعماد جمعة، والناقد التشكيلي صلاح البيسار، وسمير عبد الغني، وماهر بدر، والفنان الرقاوي.

وقال رئيس جامعة المنيا، إن الكاريكاتير هو «فن الناس»، والأعمال الكاريكاتيرية هي كنز من كنوز الإنسانية التي توثق للتاريخ، والتي يتوفر في منفذيها الثقافة والعلم الذي يستطيع من خلاله أن يعبر بصورة ساخرة يرسل بها رسالة بالعديد من الكلمات والتعابير المؤثرة، مشيرا إلى أنه سيتم طباعة كتاب توثيقي لجميع محتويات المتحف من الأعمال الكاريكاتيرية مع إعداد المادة العلمية والشرح التفصيلي الذي يقصده الفنان، ويؤرخه خلال الفترات المختلفة من تاريخ مصر لتفهمها الأجيال الحالية.

كما أشار نائب رئيس جامعة المنيا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الجمعية المصرية للكاريكاتير تجمع مختلف أجيال فناني الكاريكاتير بمصر مما يعد توثيقا دقيقا لجميع أعمال الفناني الكاريكاتير بمصر.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات الملتقي الدولي الخامس للكاريكاتير، والذي تقيمه كلية الفنون على خلال الفترة من 29 إبريل وحتى 9 مايو المقبل بندوة للفنانة شويكار خليفة، وللفنان صلاح بيسار، والفنان محمد حاكم، عن تاريخ فن الكاريكاتير يعقبها ورش عمل عن الكاريكاتير السياسي والحركة في أعمال الكاريكاتير للفنان محمد عمر، وسمير عبد الغني.