وزيرة التخطيط تشارك في ختام أعمال المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية

شاركت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الأحد، باجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية على المستوى الوزاري في ختام أعماله، وذلك بمقر المنظمة بالقاهرة، حيث ناقش المجلس المنعقد اليوم عدة موضوعات تضمنت متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذي وتقرير إنجازات المنظمة لعام 2017 كما ناقش المجلس وضع تصور حول إطلاق جائزة باسم المنظمة في مجال التنمية الإدارية لتشجيع الممارسات والتجارب الإدارية الناجحة إلى جانب الموافقة على المشروع النهائي لاتفاقية إنشاء المنظمة ورفعه إلى الجمعية العمومية لاعتماده.

وشارك في الاجتماع أعضاء المجلس التنفيذي من دولة جمهورية مصر العربية والتي تمثلها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، باعتبار مصر نائب رئيس المجلس التنفيذي وعضو فعال به إلى جانب مشاركة دول الإمارات، السعودية، السودان، سلطنة عمان، قطر، المغرب.

وشكرت «السعيد»، أعضاء المجلس التنفيذي ورحبت باجتماعهم بالقاهرة، مؤكدة على سعي وزارة التخطيط إلى تفعيل دور المنظمة العربية للتنمية الإدارية حرصًا على زيادة وتيرة العمل العربي المشترك، وانطلاقًا من طبيعة عمل المنظمة والهدف الأساسي من إنشائها باعتبارها بيت الخبرة العربي المتخصص في كافة مجالات التنمية الإدارية.

وذكرت أن المشاركة في اجتماع المجلس تأتي في إطار توطيد آواصر العلاقات الدولية بين الإخوة العرب ودعم التواجد المصري على الصعيد العربي، فضلا عن حرص الدولة المصرية على المشاركة المستمرة التي لطالما حافظت عليها في كافة أعمال المجلس التنفيذي والجمعية العمومية أيضا باعتبارها نائب رئيس المجلس وأحد أعضاؤه.

ومن المقرر أن تنعقد غدًا الإثنين الجمعية العمومية للمنظمة حيث من المقرر أن تناقش الجمعية انتخاب مجلس تنفيذي جديد للفترة من مايو 2018 وحتى مايو 2020 إلى جانب اختيار هيئة التدقيق والرقابة الداخلية عن أعمال المنظمة من أعضاء الجمعية العمومية للعامين 2019 و2020، واعتماد توصية المجلس التنفيذي بإطلاق جائزة باسم المنظمة في مجال التنمية الإدارية لتشجيع الممارسات والتجارب الإدارية الناجحة إلى جانب اعتماد المشروع النهائي لاتفاقية إنشاء المنظمة.

الجدير بالذكر أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية أنشئت سنة «1961م» كإحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية لتتولى مسؤولية التنمية الإدارية في المنطقة العربية، وتسعى المنظمة من خلال رسالتها الإسهام في تحقيق التنمية الإدارية في الأقطار العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة، وتوجه المنظمة جهودها من خلال خدماتها وبرامجها لحكومات الدول العربية الأعضاء في المنظمة، والبالغ عددها 22 دولة كما أن للمنظمة مجلس تنفيذي يتألف من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين.

ويتولى المجلس التنفيذي وضع السياسات العامة للمنظمة وخطط عملها ويشرف على تنفيذها، ويجتمع المجلس مرتين كل عام في أبريل وأكتوبر، ما لم يتم استدعاؤه للاجتماع في دورة استثنائية.

يُشار إلى أن مصر ممثلة في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد فازت بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة في مايو 2014، وتمت إعادة انتخابها مرة أخرى في مايو 2016، كما أنها تعد عضوا منتخبا في لجنة الرقابة والتدقيق الخارجية على أعمال المنظمة.