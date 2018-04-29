وزير القوى العاملة: هدفنا توفير فرص العمل للشباب وتأهيلهم لشغل الوظائف

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن عمال مصر هم صناع الحضارة ومسقبل البلاد وحاضرها، مشيرًا إلى مواجهة مصر لتحديات جسيمة على مدار السنوات الماضية وحققت إنجازات كبيرة في تنفيذ مشروعات عدة بمختلف المجالات فضلًا عن الإنجازات على صعيد الأمن ومحاربة الإرهاب.

وأضاف «سعفان»، في كلمة خلال الاحتفالية بعيد العمال، التي يشهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الأحد، أن الوزراة انتهت بالتشاور مع ممثلي العمال وأصحاب العمل من وضع مشروع قانون عمل جديد يناقشه البرلمان حاليًا، يحقق التوازن بين الطرفين ويدفع عملية الإنتاج والأمن الوظيفي وتلافي سلبيات القانون القديم، موضحًا أن هدف الوزراة كان وما زال توفير فرص العمل للشباب.

وأوضح أنه سيتم إجراء الانتخابات النقابية في مايو المقبل بعد 12 عامًا من آخر انتخابات جرت في عام 2006 الماضي، منوهًا إلى أنه سيتم تدريب القيادات العمالية الشابة التي ستفرزها الانتخابات النقابية ليكونوا على دراية كاملة بمعايير العمل الدولية وللتعامل مع الاتفاقيات التي وقعتها مصر.

وأشار إلى إصدار منظمة العمل الدولية قبل أيام، قائمة الملاحظات الخاصة بالدول المخالفة للاتفاقيات والتي خلت من اسم مصر، الأمر الذي يؤكد أن ما بذل من جهد خلال الفترة الماضية كان له تأثيرًا إيجابيًا على صورة مصر في المحافل الدولية.

ولفت إلى تحويل الوزراة أعمالها من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني بنسبة 60% بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وشركات الاتصالات، فضلًا عن ميكنة منظومة التفتيش وربط الوزارة بـ27 مديرية في الجمهورية إلكترونيًا.

ونوه إلى ضرورة تدريب العمالة المختلفة على سوق العمل، وتدريب ريادة الأعمال لخلق صورة غير نمطية للوظائف، موضحًا أن الوزراة عملت على تقليص الفجوة بين التدريب وسوق العمل، عبر تطوير منظومة التدريب لتأهيل نحو 10 آلاف شخص سنويًا.

وذكر أن الوزراة أبرمت اتفاقيات تعاون مع شركات أجنبية في مجال البترول لتدريب عدد من الشباب وحصولهم على مقابل مادي أثناء التدريب، وتعيين أوائل المتدربين في نهاية كل برنامج.

وأشار إلى توقيع الوزارة بروتوكول تعاون مع 5 جامعات مصرية للعمل على نشر وتعزيز الصحة والسلامة المهنية، مضيفًا أنه سيتم إطلاق حملة «مصر بكم أجمل»، لتدريب وتوعية ذوي الاحتياجات الخاصة، بمناسبة إطلاق عام 2018 عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالية عيد العمال التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.