تعطل حركة قطارت الصعيد بسبب حريق بجرار في بني سويف

توقفت حركة القطارت على خط الصعيد عن ما يقرب ساعتين بسبب اشتعال النار في جرار أحد قطارات الصعيد رقم «978» القادم من قنا في اتجاه القاهرة، عند مزلقان محطة مدينة بنى سويف، بسبب ماس كهربائي، وتم السيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من مأمور السكة الحديد، يفيد بتوقف قطار أمام مزلقان السكة الحديد بمحطة بنى سويف، بسبب ماس كهربائي في العربة الأمامية من القطار، مما دفع السائق إلى التوقف بالقطار، لحين تغيير جرار القطار، واستبداله بآخر، وتسبب ذلك في تعطل القطار ما يقرب من ساعة ونصف الساعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.