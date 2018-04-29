هشام سليم ينافس نفسه بثلاثة مسلسلات فى رمضان

يشارك الفنان هشام سليم فى ثلاثة مسلسلات من المقرر عرضها فى رمضان المقبل، أولها «اختفاء»، الذى يشارك نيللى كريم بطولته، وانتهى من تصوير دوره الأربعاء الماضى، ويجسد فيه دور صحفى، يتعرض لبعض المشكلات تستهدف حياته، بسبب تتبعه وبحثه عن حقيقة رجل أعمال شهير، وهو من تأليف أيمن مدحت، وإخراج أحمد مدحت، وإنتاج العدل جروب.

المسلسل الثانى، هو «طايع»، بطولة الفنانة عمرو يوسف وصبا مبارك، تأليف محمد دياب واخراج عمرو سلامة، ويجسد فيه شخصية والد «طايع» الذى يقدمه الفنان عمرو يوسف.

أما المسلسل الثالث فهو «لدينا أقوال أخرى» والذى يظهر فيه كضيف شرف، حيث يظهر بدور شخص يقدم معلومات مغلوطة للفنانة يسرا بطلة المسلسل، الذى كتبه عبدالله حسن وإبراهيم محسن، ويخرجه محمد على.