انطلاق موجة جديدة من الاحتجاجات في أرمينيا

انطلقت اليوم الأحد، موجة جديدة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العاصمة الأرمينية يريفان، وسط الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.

وقال مراسل وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، في نبأ بثته على نسختها الإنجليزية، إن المتظاهرين أغلقوا بالفعل الطرق المؤدية إلى ساحة الجمهورية.

ويعتزم المتظاهرون، ومعظمهم من الطلاب، السير تجاه عدة جامعات وإنهاء المظاهرة في ساحة فرنسا، حيث من المقرر أن يلقي زعيم المعارضة نيكول باشينيان، خطابا في المساء.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الأرمني سيرج سركسيان، كان قد قدم استقالته يوم الإثنين الماضي، على خلفية احتجاجات مستمرة في أرمينيا منذ عدة أيام ضد انتخابه رئيسا للوزراء.

يُذكر أن تظاهرات الاحتجاج ضد انتخاب «سركسيان»، رئيسا للوزراء بدأت في 13 أبريل الجاري، بعد أن اتهمت المعارضة الرئيس الأرميني السابق بسوء إدارة أمور البلاد وتدهور حالتها الاقتصادية، معلنة بدء «ثورة مخملية» في أرمينيا.