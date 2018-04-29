برلمانية جزائرية تطالب بإستراتيجة عالمية لمكافحة الإرهاب تحت لواء الأمم المتحدة

أكدت هدى طلحة عضو البرلمان الجزائري، ضرورة التعاون الدولي؛ من أجل الاتفاق على استراتيجية عالمية لمحاربة الإرهاب تحت لواء الأمم المتحدة، والتي تميز بين الإرهاب كعمل مرفوض وحقوق الشعوب في المقاومة ضد المستعمرين.

جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة الـ14 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، المنعقدة في مجلس النواب بالقاهرة، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس الجمعية، حول «مكافحة الإرهاب في المنطقة الأورومتوسطية».

ودعت عضو البرلمان الجزائري، المجتمع الدولي، إلى إلغاء العمل وفق مبدأ تجريم الفدية مقابل الرهائن، موضحة أن بلادها لم تقم بدفع أموال مقابل تحرير الرهائن.

وتابعت: الجزائر تعلمت من دروسها في محاربة الإرهاب لتختار السلام الداخلي من خلال المصالحة الداخلية وقدرته على الصمود ونضاله من أجل الكرامة وحقوق الإنسان.

وقالت عتمان كريمة عضو البرلمان الجزائري، إن العالم كله يعاني الآن من الإرهاب الذي أصبح ظاهرة متشعبة ومتنامية في كل دول العالم، مؤكدة أن تجارة المخدرات وخطف الرهائن لطلب الفدية، أبرز وسائل تمويل الإرهاب الدولي.

وأضافت «كريمة»: «يعتبر الإرهاب ظاهرة عالمية تضر بالعالم كله بدرجات متفاوتة، وزادت في الوقت الراهن وأصبحت ظاهرة متشعبة، وتوجد في كل دول العالم وتتنامى، ولكنها تكثر في دول الشرق الأوسط، وهذه الظاهرة لم تعد ظاهرة أمنية وسياسية، ولكن تعدتها لتصبح زحفا عدوانيا».

وأشارت إلى أن الجزائر من الدول التي عانت كثيرا من هذه الظاهرة، الأمر الذي أكسبها خبرة كبيرة في كيفية التصدي لهذا الإرهاب والعدوان، موضحة أن هناك مبادئ مهمة في هذا الصدد، أولها عدم التنفاوض مع النتنظيمات الإرهابية، ثم تجفيف منابع تمويل الإرهاب، فمكافحة الإرهاب أصبحت أحد التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي والشرق الأوسط خاصة، لافتة إلى أن تمويل الإرهاب يتم عن طريق التجارة غير المشروعة مثل المخدرات وخطف الرهائن وطلب الفدية.

وأوضحت أنه ضمن هذه المبادئ أيضا، التنسيق والتعاون مع الدول الأخرى، وعدم التدخل في شئون أي دولة، وبالتالي كان هناك تعاونا مع الدول الإفريقية والعربية، وامتد التعاون والشراكة خارج إفريقيا، وأصبحت الجزائر الآن تصدر السلام من خلال مجهوداتها في المصالحة الوطنية.

وشددت عضو البرلمان الجزائري، على ضرورة وجود تعريف دقيق للإرهاب ومكافحة الإرهاب، قائلة: «الجزائر دائما وأبدا تدعم حقوق الشعوب في تقرير مصيرها».