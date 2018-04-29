قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الاهلي، إنه تم توقيع بروتوكول «شهادة أمان» بين نقابة المحامين والبنك الأهلي؛ للمشاركة في التغطية التأمينية على 120 ألف محام.

وأضاف «أبو الفتوح»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الأحد، أنه جاري استيفاء بيانات المحامين، تمهيدًا للاشتراك في «شهادة أمان»، موضحًا أنها خطوة جيدة للتوسع في نطاق «شهادة أمان»، لتشمل النقابات بدلًا من المزارعين والمرأة المعيلة والعمالة الغير منتظمة.

وأوضح أن مصرفه أصدر 70 ألف «شهادة أمان»، بحصيلة إجمالية 90 مليون جنيه، متوقعًا أن الفترة المقبلة ستشهد إقبالًا من باقي النقابات العمالية للتأمين على العمال من خلال «شهادة أمان».

وأعلن سامح عاشور نقيب المحامين، الأسبوع الماضي، عن تعاون نقابة المحامين مع البنك الأهلي لإصدار «شهادة أمان»، للتأمين على 120 ألف محام، إضافة لأسر المحامين المتوفيين، وأصحاب المعاشات، وتغطي النقابة مبلغ 500 جنيه ثمن الشهادة، بينما يكمل المحامي قيمة الشهادة التي يصل حدها الأقصى لـ2500 جنيه.