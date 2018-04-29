يُنظم المتحف المصري بالتحرير يوم الأربعاء، احتفالية استعدادا لقدوم شهر رمضان الكريم تحت عنوان «وحوي يا وحوي».

وقالت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف بالوزارة، إن برنامج الاحتفالية يتضمن سلسلة متنوعة من الأنشطة الفنية والورش التعليمية لمجموعة من الأطفال وطلاب المدارس وذلك من تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.

ومن جانبها، قالت صباح عبد الرازق، مدير عام المتحف المصري بالتحرير، إن البرنامج يتضمن عرض قصصي داخل قاعات المتحف عن «فانوس رمضان» في العصور القديمة المختلفة ابتدءا من العصر اليوناني والروماني، وحتى العصر الإسلامي باستخدام وسائل إيضاحية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الحرف التراثية في صناعة فانوس رمضان من خلال ورش فنية في برجولة المتحف مع مروة أبو الدهب، مصممة الحلي والتشكيل بالسك.