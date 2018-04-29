داعش يتفق مع الحكومة السورية للخروج من جنوب دمشق إلى إدلب

توصلت الحكومة السورية ومسلحو تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، الذين يسيطرون على عدد من احياء جنوب العاصمة السورية دمشق، الى اتفاق يقضي بخروجهم غدا الاثنين الى محافظة ادلب شمال غرب سوريا.

وقال مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء الالمانية(د.ب.أ) إن "الاتفاق يقضي بخروج مسلحي داعش من حي الحجر الأسود ومخيم اليرموك إلى محافظة إدلب مقابل تحرير المحاصرين في بلدتي كفريا والفوعة، والبالغ عددهم نحو خمسة آلاف شخص على مرحلتين، المرحلة الأولى في الاتفاق يتم فيها تحرير (1500) من أهالي كفريا والفوعة المحاصرين، وتحرير مخطوفي بلدة اشتبرق في محافظة إدلب وعددهم 85 من النساء والشيوخ والأطفال".

وأكد المصدر أن "تنفيذ الاتفاق يبدأ فجر يوم غد الاثنين على أن تستكمل جميع بنوده قبل بداية شهر رمضان".

كان مصدر ميداني يقاتل مع القوات الحكومية قال للـ(د.ب.أ) في وقت سابق اليوم الأحد، إن مسلحي داعش استسلموا للجيش السوري في حيي الحجر الاسود ومخيم اليرموك .