«سوهاج»: رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لـ«تقلبات الطقس»

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، اليوم، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ تحسبا لعدم استقرار في الأحوال الجوية بداية من اليوم الأحد.

وكلف «عبدالمنعم»، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، ومراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أي ظرف طارئ، والمتابعة مع الحماية المدنية للاستعداد بالمعدات وآلات الشفط اللازمة حال سقوط الأمطار والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول، وتوفير كميات من المواد التموينية والبطاطين.

وأوضح محافظ سوهاج، أن المحافظة قامت من قبل بتنفيذ العديد من سيناريوهات مواجهة الأزمات لقياس سرعة رد الفعل من الأجهزة المعنية وسرعة الاستجابة للتعامل مع الحدث، مشيرا إلى تفعيل غرف الأزمات بالوحدات المحلية والمديريات والعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة سوهاج.