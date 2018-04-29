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قام السير أليكس فيرجسون أسطورة مانشستر يونايتد بتكريم الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال، علي هامش اللقاء الذي يجمع بين الشياطين الحمر والمدفعجية الأن علي ملعب "أولد ترافورد" ضمن مباريات الجولة الـ36 من الدوري.

وجاء هذا التكريم الذي قامت به إدارة المان يونايتد لمدرب الجانرز، لإعلانه عن مغادرة المدفعجية بعد 22 عاما قضاها المدرب المخضرم داخل جدران النادي اللندني.

ومن جانبه قدم البرتغالي جوزية مورينيو المدير الفني لليونايتد التحية للمدرب الفرنسي قبل بداية اللقاء الذي يجمع بين المان يونايتد صاحب المركز الـ2 فى جدول الترتيب برصيد 74 نقطة، والجانرز صاحب المركز الـ6 برصيد 57 نقطة فى نفس الجدول.