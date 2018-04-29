جيش الاحتلال الإسرائيلى «يتأهب» لهجوم إيرانى محتمل

• «يديعوت أحرونوت»: تعليمات بمراقبة مكثفة للجولان المحتلة والداخل السورى

• «هاآرتس»: الهجوم الإيرانى قد يستهدف مصالح إسرائيلية حول العالم

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم، أن جيش الاحتلال الإسرائيلى، يتأهب بشكل كبير فى الوقت الراهن لهجوم إيرانى محتمل ردا على قصف الطيران الحربى الإسرائيلى مطار «التيفور» العسكرى السورى قبل أسابيع، وأسفر عن مقتل 7 عسكريين إيرانيين.

وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن الجيش الإسرائيلى كلف عددا كبيرا من المجندات فى غرف مراقبة بقواعد عسكرية فى هضبة الجولان السورية (المحتلة عام 1967)، بمتابعة الكاميرات والرادارات والتواصل مع الجنود فى الميدان، بل ومتابعة مناطق مختلفة «داخل سوريا» أيضا تحسبا لأى رد إيرانى.

من جانبها، ذكرت صحيفة «هاآرتس»، اليوم، بأن إسرائيل تترقب ضربة إيرانية محتملة فى الجولان أو فى أماكن مختلفة من العالم. ونقلت الصحيفة عن الخبير العسكرى عاموس هارئشيل قوله إن «إسرائيل لا تزال تترقب ضربة إيرانية محتملة، فى هضبة الجولان أو فى أى مكان تختاره طهران، تستهدف المصالح الإسرائيلية حول العالم». مؤكدا على على ما وصفه بـ«اليقظة العالية نسبيا للجيش الإسرائيلى فى الجولان».

وتابع هارئشيل بأن أى ضربة صاروخية إيرانية ستزيد من الاعتراض على مشروعها الصاروخى قبيل قرار أمريكى محتمل بشأن التخلى عن الاتفاق النووى فى 12 مايو المقبل. فى حين يتطلب الهجوم على هدف بعيد عن الشرق الأوسط تحضيرات مطولة، إن لم يتم إعدادها مسبقا». وأشار إلى أن «الهجوم من الجبهة السورية يبقى الخيار الأكثر احتمالا».

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلى، أفيجدور ليبرمان،فى كلمه له بمعهد واشنطن للأبحاث، اليوم، إن هناك سوء فهم للوجود العسكرى الإيرانى فى سوريا، لافتا إلى أن بلاده ستدمر أى نوع من القواعد الإيرانية سواء الجوية أو البحرية أو للعمليات البرية، إن أقدمت طهران على إنشائها فى سوريا. بحسب وكالة «رويترز».