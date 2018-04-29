«السيسي»: «اللي حمى مصر ربنا مش حد تاني»

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقديره واحترامه لعمال لمصر، قائلًا إنه يتشرف بالوجود معهم في احتفالية عيد العمال.

وأضاف «السيسي»، في كلمته خلال احتفالية عيد العمال، صباح السبت: «كل إنسان بيبني وكل إنسان شريف يساعد على وقوف هذه البلد على قدميها، وأتشرف بالوجود معكم».

وتابع: «اللي حمى مصر ربنا، مش حد تاني، ومش إحنا بس ولكن كل بيت وكل مصري، وكل بين قدمت شهيدا من أجل مصر وكل التحية لهم».

وأشار إلى مشاركة عمال مصر في كافة المشروعات التي تم تشييدها، قائلًا: «محدش يقدر يعمل حاجة من غيركم».

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالية عيد العمال التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.