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أعلنت وزارة المالية، استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركى على معدلاته الحالية للمرة الثامنة على التوالي عند 16 جنيها، بداية من الثلاثاء أول مايو 2018 ولمدة شهر حتى 31/5/2018.

وأشار بيان وزارة المالية، إلى أن قرار استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي يأتى اتساقا مع استقرار سعر صرف العمـلة خـلال الفتـرة الماضيـة، وحالة الاستقرار التى يشهدها الاقتصاد المصري.

وكان عمرو الجارحي، وزير المالية، قد قرر استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها فى حتى نهاية أبريل الماضى.

وكانت المالية أعلنت استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها في آخر 7 شهور بداية من أكتوبر بعد أن تم تخفيضه 25 قرشا خلال أغسطس ومثلها في سبتمبر الماضي.

ويستخدم سعر الدولار الجمركي الذى تحدده وزارة المالية في حساب قيمة الرسوم التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية نظير الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة.

ويعتبر الدولار الأمريكى كعملة هو العملة المتداولة فى السوق ويحدد سعره العرض والطلب، اما الدولار الجمركى فهو سعر تحدده وزارة المالية لفترة محددة لمواجهة التقلبات التى تحدث فى السعر.