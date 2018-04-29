وزير الخارجية الفرنسي: نريد أن نكون بجانب مصر خلال المرحلة الحالية

أعرب وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، عن سعادته بزيارته إلى القاهرة، مشيرًا إلى أنها الزيارة الأولى له منذ انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية.

وقال «لودريان»، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري، سامح شكري، مساء الأحد، إن «مصر بلد صديق وشريك لفرنسا، وهذه الصداقة والشراكة هامة بالنسبة لنا، وخاصة في ظل ما تمر به المنطقة من توترات قوية»، مشيدًا بالدبلوماسية المصرية، وحرصها على تحقيق الاستقرار والهدوء.

وأضاف أن «هناك قلق مشترك من جانب مصر وفرنسا تجاه الأوضاع في سوريا»، موضحًا أن «الهجمات التي شنتها فرنسا ضد أهداف سوريا، كانت ردًا على استخدام النظام السوري للسلاح الكيماوي».

وأشاد بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية، خلال الفترة الماضية، قائلًا: «نتابع هذه الإجراءات وقدمنا دعمًا في مشروعات الطاقة للحكومة المصرية، وهناك مساعدات جديدة قيد البحث؛ لدعم الإصلاحات الاجتماعية بمصر».

وجدد حرص بلاده على تعزيز علاقتها مع مصر، قائلًا: «نريد استمرار شراكتنا في المشروعات الكبرى، وسوف نكون معكم، فنحن نريد أن نكون بجانب مصر في هذه المرحة، وعلينا أن نواصل عملنا المشترك في الحرب على الإرهاب، الذي أدمى البلدين».