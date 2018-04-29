«الوزراء»: تشكيل 8 فرق للطوارئ بكل المحافظات استعدادا للأمطار المحتملة

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تلقت تحذيرات من استمرار حالة الطقس السيئ حتى الثالث من مايو المقبل، موضحًا أن التحذيرات أكدت أن بعض المحافظات قد تتعرض لسيول.

وأضاف متحدث «الوزراء»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء الأحد، أن هناك توجيهات بتشكيل 8 فرق للطوارئ بكل المحافظات، والتحقق من فعالية التجهيزات لسحب مياه الأمطار المحتمل سقوطها.

وفيما يتعلق بأزمة تراكم مياه الأمطار في التجمع الخامس، أوضح أنه من الناحية الفنية فإن أحد أسباب مشكلة القاهرة الجديدة هي تعطل الطاقة الكهربائية لمحطات الرفع.

يُذكر أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها القاهرة، مساء الثلاثاء الماضي، تسببت في تجمع المياه بالطرقات وبمناطق عدة في التجمع الخامس، وإعاقتها لحركة سير المواطنين.

وكان اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، قد زار المنطقة مساء الأربعاء، وتفقد مناطق تراكم المياه ومحطات الصرف الصحي واستمع إلى شكاوى المواطنين.

وكلف المستشار نبيل صادق، النائب العام، أمس السبت، هيئة الرقابة الإدارية بإعداد تقرير مفصل حول أزمة تراكم مياه الأمطار التي جرت الأسبوع الماضي عقب هطول أمطار غزيرة على محافظة القاهرة.

وقد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن مصر ستشهد بداية من غد الاثنين موجة أمطار جديدة قد تصل إلى حد السيول ببعض المناطق، منوهة إلى احتفاظ الطقس بالارتفاع في درجات الحرارة رغم تقلبات الظواهر الجوية.