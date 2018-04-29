«وهب الله»: العمال اعتبروا رسائل «السيسي» نبراسا لأعوام مقبلة

قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في احتفالية عيد العمال، اليوم الأحد، كانت إيجابية جدًا، موضحًا أن العمال اعتبروها نبراسًا ورؤية جديدة لأعوام مقبلة يبذلون فيها جهدًا تحت قيادة «السيسي»، حسب تعبيره.

وأضاف «وهب الله»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، اليوم الأحد، أنه كانت هناك مطالب للرئيس عبد الفتاح السيسي من عمال مصر متعلقة بمواصلة العمل والإنتاج، مشيرًا إلى توجيه الرئيس بسرعة إنجاز قانون العمل الجديد في مجلس النواب؛ حتى تكون هناك بيئة تشريعية تحمي العمال وتؤدي إلى تنمية اقتصادية شاملة.

وتابع أن قانون العمل الجديد هام جدًا، لأنه يضمن حقوق العمال، مستطردًا أن «السيسي» وجّه رسالة إلى أصحاب الأعمال الشرفاء لمنح العالمين لديهم كافة حقوقهم، وهو ما يؤكد اهتمامه بكافة الفئات العمالية وانحيازه لهم، على حد قوله.

وتابع أن قانون النقابات العمالية الجديد سيخلق ركيزة أساسية للعمل النقابي في مصر، مؤكدًا أن إجراء الانتخابات العمالية يأتي في إطار تأسيس عمل نقابي جيد يُساهم في بناء الوطن.

يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد احتفالية عيد العمال، اليوم الأحد، التي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.