«الصناعات الغذائية»: طرح 500 ألف «شنطة رمضان» بـ75 جنيها للواحدة

قال اللواء علاء فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية، تكثف جهودها استعدادًا لشهر رمضان المقبل، وذلك من خلال إتاحة السلع الأساسية عبر المنافذ الثابتة والمتحركة، إضافة إلى توفير «شنطة رمضان».



وأضاف «فهمي»، خلال لقائه ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء السبت، أنه سيتم توفير 500 ألف «شنطة رمضان»، بسعر موحد وثابت قيمته 75 جنيهًا من قبل شركتي الجملة التابعتين للشركة القابضة، مشيرًا إلى احتوائها على 7 أصناف، منهم الأرز والسكر والبلح والسمن.



وأوضح أن وزارات الأوقاف والبترول والسياحة دعموا ما يقارب مليون و739 ألف شنطة، مؤكدًا أن هناك جهدًا مبذولًا في إتاحة السلع الأساسية كالسكر والزيت والبقوليات بجميع أنوعها والأرز وياميش رمضان.



ولفت إلى إتاحة السلع الأساسية من خلال منافذ يقترب عددها من 3000 منفذ، ضمن المرحلة الأولى، إضافة إلى وجود 1217 منفذًا آخرين، وهو ما يجعل عدد المنافذ يتجاوز الـ5 آلاف، مؤكدًا أن إتاحة السلع الأساسية أمرًا ضروريًا وهامًا يوجه به الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.



