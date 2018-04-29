مارسيليا يتعادل مع آنجيه 1-1 في الدوري الفرنسي

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خيم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت مارسيليا بمضيفه آنجيه اليوم الأحد في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم. والتي شهدت أيضا فوز رين على تولوز 1 / صفر.

وتقدم مارسيليا بهدف سجله فلوران توفين في الدقيقة الثالثة من ركلة جزاء وتعادل آنجيه عن طريق اسماعيل تراوري في الدقيقة 79.

ورفع مارسيليا رصيده إلى 70 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة خلف موناكو صاحب المركز الثالث ونقطتين خلف ليون الوصيف.

كما رفع آنجيه رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي المباراة الثانية، قلب رين تأخره بهدف أمام ضيفه تولوز إلى فوز 2 / 1.

وتقدم تولوز بهدف سجله جوريس جانون، لاعب رين، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 17 وتعادل جيمس ليا سيليكي لرين في الدقيقة 39 قبل أن يسجل بيجامين بويجايد هدف الفوز لرين في الدقيقة 47.

وأنهى رين المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد جيمس ليا سيليكي في الدقيقة 70.

ورفع رين رصيده إلى 51 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف أمام نيس، وتوقف رصيد تولوز عند 34 نقطة في المركز السابع عشر.