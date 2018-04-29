مانشستر يونايتد يودع فينجر بهزيمة أرسنال في الوقت القاتل

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ودع مانشستر يونايتد أرسين فينجر المدرب التاريخي لأرسنال في لقاءه الأخير علي مسرح الأحلام بأولد ترافورد بفوز قاتل في الدقائق الأخيرة في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي .

أحرز مانشستر الهدف الأول عن طريق بول بوجبا في الدقيقة 16 من الشوط الأول

ورد مختاريان في مرمي فريقه القديم بهدف في الدقيقة 52 من الشوط الثاني

وسجل البلجيكي مروان فيليني الهدف القاتل لمانشستر يونايتد في الدقيقة الأولي من الوقت الضائع .

وحافظ مانشستر يونايتد علي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 77 نقطة .

واستقر أرسنال في المركز السادس برصيد 57 نقطة المؤهل إلي الدوري الأوروبي

يذكر أن هذا الفوز هو الرابع والعشرين لمانشستر يونايتد في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ست مباريات والتعادل في خمس مباريات،

فيما تعد هذه الخسارة هي الثانية عشر لأرسنال في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 17 مباراة والتعادل في ست مباريات.