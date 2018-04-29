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لاتسيو يفوز على تورينو بهدف سافيتش في الدوري الإيطالي

د ب أ
نشر فى : الأحد 29 أبريل 2018 - 11:02 م | آخر تحديث : الأحد 29 أبريل 2018 - 11:02 م

انتزع لاتسيو فوزا صعبا من مضيفه تورينو 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين لاتسيو بالفضل في هذا الفوز للاعبه سيرجي سافيتش، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 56.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 70 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف روما، صاحب المركز الثالث، وتوقف رصيد تورينو عند 47 نقطة في المركز العاشر.

يذكر أن هذا الفوز هو الحادي والعشرين للاتسيو في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في سبع مباريات والتعادل في مثلها، فيما تعد هذه الخسارة هي العاشرة لتورينو في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 11 مباراة والتعادل في 14.


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