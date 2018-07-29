نقل نواز شريف إلى المستشفى بسبب مشكلة في القلب

جرى نقل رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق نواز شريف إلى المستشفى، اليوم الأحد، بعد تعرض لمشكلة في القلب في محبسه، حيث يقضي عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة الفساد.

ويتم احتجاز شريف وابنته مريم نواز في سجن شديد الحراسة في مدينة روالبندي، منذ 13 يوليو، بعد إدانتهما بتهم فساد قبل أسبوع من ذلك.

وتم اتخاذ ترتيبات أمنية خاصة لنقل المسؤول السابق المسجون إلى مستشفى معهد باكستان للعلوم الطبية في إسلام أباد، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

ونقلت قناة "بي تي في" الرسمية عن شوكت جاويد، الوزير بإقليم البنجاب، قوله إن حكومة البنجاب اتخذت قرار نقله إلى المستشفى تماشيا مع نصيحة الأطباء الذين فحصوا شريف.

وأضاف إن رسم القلب الذي أجراه شريف أظهر وجود مشاكل في قلبه.

وقال متحدث باسم حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (جناح نواز) يدعى محمد مهدي "شريف ليس في حال جيدة منذ سجنه، لكن السلطات (في البداية) لم تنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأضاف إنه لم يتم السماح لطبيب شريف الشخصي بزيارته في السجن. ولدى شريف تاريخ معروف من مرض السكري ومشاكل في القلب، وخضع لعملية جراحية عام 2016.

كان تم عزل شريف عن منصبه لأسباب مشكوك فيها، من قبل المحكمة العليا العام الماضي.