رئيس «الرقابة الإدارية»: البعض يشكك في قضايا الفساد بسبب الطفرة في معدلات الضبط

قال اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن الهيئة تبنت مشروعًا قوميًا لقواعد البيانات، لأن أجهزة مكافحة الفساد تعمل وفق مسارين أولهما الكشف عن الجرائم وثانيهما هو المنع والوقاية والإصلاح.

وأضاف «عرفان»، في كلمته خلال جلسة «المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية»، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، اليوم الأحد، أن السنوات الخيرة شهدت طفرة في معدلات ضبط قضايا الفساد بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشديد الرقابة والعمل بشفافية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية دون أية محاذير كما كان يحدث في فترات سابقة، موضحًا أن ضبط جرائم الفساد هو جزء من منظومة الإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى ضبط كم كبير من القضايا، وصلت حد اعتقاد البعض وجود مبالغة في هذه القضايا ونشر إشاعات حول تبرئة متهمين وخروجهم النيابة، الأمر الذي دفعها لنفي الأمر، مؤكدًا أنه لا توجد حدود في ضبط الفاسدين وأن الجميع سواسية أمام القانون.

وأوضح أن ضبط الفساد غير كافٍ، ولكنه يستلزم اتخاذ إجراءات المنع والوقاية، والتي بدأت بتعويم الجنيه، كخطوة إصلاحية مهمة لمكافحة الفساد، حتى لا يتم ترك الدولار للاكتناز، وتسعير المنتج بقيمته الحقيقية كلما كان ذلك ممكنًا لمنع اكتناز المواد البترولية وتهريبها وغير من السع الأخرى.

ولفت إلى مراقبة قاعدة البيانات التي تحدث لحظيًا مبلغ 998 مليار جنيه موارد بالموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى رصد منظومة تسديد الضرائب المستحقة والمساعدة على انسيابيتها، وتحصيل الضريبة العقارية بكفاءة، موضحًا أن من بين أسباب إنشاء المشروع هو زيادة النزاعات الضريبية بين مصلحة الضرائب والممولين والتي وصلت إلى 900 مليار جنيه، وتأخر تحصيل ضريبة القيمة المضافة وعدم كفاءة نسب تحصيل مستحقات الدولة وعدم كفاءة منظومة دعم السلع التموينية وبطئ إجراءات تقنين وضع اليد على أراضي الدولة وبناء منظومة جديدة للتأمين الصحي الشامل وميكنة عبور الحاويات في قناة السويس وتطبيق الشفافية في تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعي وتبادل البيانات بين الجهات الحكومية.

وانطلقت صباح الأحد، فعاليات اليوم الثاني والأخير للمؤتمر الوطني السادس للشباب، بجامعة القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من المسؤولين في الدولة.

ويحضر المؤتمر نحو 3000 شاب من الجامعات والأحزاب والشخصيات العامة والبرلمان وأوائل الثانوية العامة والتعليم الفني، لمناقشة أبرز الاستراتيجيات التي تتبناها الدولة في مجال التعليم والصحة وبناء الإنسان المصري.