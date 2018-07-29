«مصر للطيران» تبدأ أولى رحلات موسم الحج من مطار برج العرب

• الإثنين.. تسيير 8 رحلات جوية لنقل 1860 حاجا

بدأت مصر للطيران رسميا، اليوم الأحد، 29 يوليو في تشغيل جسرها الجوي إلى الأراضي المقدسة لنقل ضيوف الرحمن من مطار برج العرب الدولي يليه تباعا باقي المطارات المصرية.

وقد صرح الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بأنه من المقرر أن تُسير الشركة غدا 8 رحلات جوية من بينهم 6 رحلات جوية من مطار برج العرب بالاسكندرية إلي المدينة المنورة لنقل 1860 حاجاً من حجاج قرعة الاسكندرية والبحيرة وبعثات الداخلية وترانزيت جوهانسبرج.

وأضاف عادل أنه من منطلق الدور الريادي لمصرللطيران في القارة الافريقية تنقل الشركة هذا العام حجاج دولة مالي علي متن رحلات خاصة الي الاراضي المقدسة حيث من المقرر ان تسير اليوم وغداً 4 رحلات جوية الي المدينة المنورة لنقل حجاج بماكو بدولة مالي.

كما تسير مصر للطيران اليوم 3 رحلات جوية بخلاف رحلات تأشيرات العمل والإقامة لنقل 1057 حاجاً تقلع من مطار برج العرب بالاسكندرية الي المدينة المنورة لنقل حجاج قرعة الاسكندرية وبعثات وزارة الداخلية.