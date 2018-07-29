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حملات مكثفة على المطاعم ومحلات الوجبات الجاهزة بالغربية

الغربية - علاء شبل:
نشر فى : الأحد 29 يوليو 2018 - 11:49 ص | آخر تحديث : الأحد 29 يوليو 2018 - 11:49 ص

كلف اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية اليوم الأحد، مديريتي الصحة والتموين، بالاشتراك مع مباحث التموين، بعمل حملات مكثفة على المطاعم ومحلات الوجبات الجاهزة؛ للتأكد من سلامة المأكولات والمشروبات التي تقدم للمواطنين، ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

ووجه «صقر» في تكليفات للجهات المعنية بالرقابة المستمرة على الأسواق والمحلات، ومنافذ بيع السلع الغذائية؛ لمتابعة الأسعار وجودة المعروضات ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

كما وجه المحافظ، بتوفير معارض دائمة لبيع كافة الاحتياجات الأساسية من السلع الغذائية والتموينية للمواطنين، وبأسعار أقل من مثلاتيها في الأسواق؛ وذلك لإحكام السيطرة على الأسواق ومنع جشع التجار.


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