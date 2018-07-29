ديفيد سيلفا يدرس اعتزال اللعب الدولي مع منتخب إسبانيا

يدرس الإسباني ديفيد سيلفا جناح مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي اعتزال اللعب الدولي مع منتخب بلاده.



ولكن قبل القيام بأي خطوة مفاجئة يتطلع سيلفا لاستشارة مواطنه بيب جوارديولا مدربه في سيتي.



وكان سيلفا جزء من الجيل الذهبي لإسباني الذي توج بلقب كأس العالم 2010 ويورو 2012.



ولكن بعد المسيرة المحبطة للماتادور الإسباني في مونديال روسيا والخروج من دور الستة عشر يفكر سيلفا /32 عاما/ في وضع حد لمسيرته الدولية.



كما أن سيلفا كان مشغولا في الفترة الماضية بحالة لأبنه ماتيو الذي ولد في نهاية العام الماضي لكنه عانى من مشكلة صحية.



وقال سيلفا لصحيفة "ميرور" البريطانية "منذ كأس العالم وأنا أركز بنسبة 100% ،وأضاف" سأعود إلى مانشستر سيتي يوم الأحد ثم سأبدأ التفكير في كرة القدم مجددا".



وأشار "بصراحة لا أعرف إذا كنت سأستمر في منتخب إسبانيا أم لا، إنه أمر علي حسمه في الأيام أو الأسابيع المقبلة".



وتابع "في الوقت الراهن فقط أفكر في أبني وصديقتي وعائلتي".



ختم بالقول "سأتحدث إلى أشخاص أخرين، ربما إلى بيب ، لكن في النهاية القرار قراري".