«بورسعيد»: 150 كيس دم لمصابي حادث بورسعيد

• و15 ألف جنيه وراتب 3 شهور لأسرة المتوفي.. و5 آلاف جنيه للمصاب

أعلنت مديرية الشئون الصحية في بورسعيد عن تلقي بنك الدم الرئيسي 150 كيس دم، تبرع بهم أهالي المحافظة لتقديم المساعدة لضحايا الحادث الأليم الذي وقع صباح اليوم الأحد، على طريق (بورسعيد - الإسماعيلية) وأسفر عن وفاة 11 شخصا وإصابة 16 آخرين إثر تصادم سيارة نقل مع أخرى ميني باص يقل عمال.

وقرر رجل الأعمال صاحب المصنع الذي يعمل به ضحايا الحادث، صرف 15 ألف جنيه وراتب 3 شهور لأسرة المتوفي، و5 آلاف جنيه للمصاب، فضلا عن تحمله جميع تكاليف العلاج على نفقته الخاصة.