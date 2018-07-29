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كارا برازافيل يفوز على دجوليبا المالي في الكونفيدرالية الأفريقية

د ب أ
نشر فى : الأحد 29 يوليو 2018 - 6:18 م | آخر تحديث : الأحد 29 يوليو 2018 - 6:18 م

 

فاز فريق كارا برازافيل الكونغولي على ضيفه دجوليبا المالي 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية).

 

ويدين كارا برازافيل بالفضل في هذا الفوز للاعبه راسين لوامبا، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14.

كارا برازافيل يفوز على دجوليبا المالي في الكونفيدرالية الأفريقية

 

فاز فريق كارا برازافيل الكونغولي على ضيفه دجوليبا المالي 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية).

 

ويدين كارا برازافيل بالفضل في هذا الفوز للاعبه راسين لوامبا، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14.


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