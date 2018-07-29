سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فاز فريق كارا برازافيل الكونغولي على ضيفه دجوليبا المالي 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية).

ويدين كارا برازافيل بالفضل في هذا الفوز للاعبه راسين لوامبا، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14.

كارا برازافيل يفوز على دجوليبا المالي في الكونفيدرالية الأفريقية

فاز فريق كارا برازافيل الكونغولي على ضيفه دجوليبا المالي 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية).

ويدين كارا برازافيل بالفضل في هذا الفوز للاعبه راسين لوامبا، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14.