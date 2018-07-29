الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال 3000 شاحنة لغزة

أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار الإسرائيلي ارتفاع عدد الشاحنات التي يمنع الاحتلال دخولها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم المغلق شبه كلي لليوم الـ19 على التوالي، لأكثر من 3000 شاحنة بضائع أساسية وإنسانية متنوعة.

وقال الخضري - في تصريح صحفي صدر عنه - إن الشاحنات تحتوي على أكثر من ألف سلعة التي يحتاجها المواطن في كل تفاصيل حياته، إضافة لكل المواد الخام اللازمة للصناعة ومواد البناء والملابس والأقمشة والأخشاب والأدوات المنزلية وغيرها من الأساسيات.

وأضاف الخضري أن هذا المنع يكبد الاقتصاد الفلسطيني المتدهور أصلا بسبب الحصار والسياسات الإسرائيلية خسائر مباشرة وغير مباشرة بملايين الدولارات.

وأشار إلى أن هذه الشاحنات بما تحمله من بضائع أساسية لاستمرار الحياة قيمتها أكثر من 60 مليون دولار، معرضة لأخطار متعددة بسبب منع الاحتلال دخولها.

وجدد الخضري التأكيد أن تأثير هذا المنع مباشر، وسيؤدي لانهيار سريع للقطاع الصناعي والتجاري، وانهيار جميع الخدمات نتيجة لذلك ، وأوضح أن هذه الإجراءات سترفع نسبة الفقر والبطالة بشكل أكبر ما هي عليه الآن، مشيراً إلى أن الأرقام الحالية هي الأعلى عالمياً، ولا يعرف أين ستصل في ظل خطة الخنق الإسرائيلية بحق مليوني فلسطيني في غزة التي تصل لحد عقوبة جماعية وخرق فاضح للقانون الدولي.

وقال إن هذه البضائع تم استيرادها وشرائها بشكل رسمي وقانوني، ولديها جميع الموافقات بالمرور، سواء الموانئ أو المعابر التجارية، لكن الاحتلال يعيق ذلك ويعيدها بعد وصولها المعبر، ما يكبد أصحابها خسائر فادحة، حيث يتم تخزينها فترات طويلة، وهي معرضة لأضرار بالغة نتيجة عدم وصولها في الوقت المطلوب لأصحابها.

ودعا الخضري المجتمع الدولي بممارسة ضغط على الاحتلال الذي يمارس خرقاً فاضحاً للقوانين الدولية، ويفرض عقوبة جماعية على المواطنين المدنيين ويتسبب بخسائر فادحة لهم .