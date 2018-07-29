ضبط سائق أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزله بكوم حمادة

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تمكنت مباحث البحيرة، برئاسة اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بالاشتراك مع مباحث الآثار من ضبط سائق أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بقرية بولين الفوايد بكوم حمادة.

تلقى اللواء علاء عبدالفتاح مدير أمن البحيرة إخطارا بقيام «محمد.إ» 60 سنة، سائق، بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله.

وبالانتقال والفحص تبين وجود حفرة دائرية الشكل بقطر 2 متر تقريبا، وعمق أكثر من 3 أمتار بإحدى الغرف في شقة بالطابق الأرضي للمنزل المكون من 4 طوابق، حيث تم ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر عبارة عن (1 كوريك - فأس - مطرقة - جركن بلاستيك - مقطف - حبال).

تم التحفظ على مكان الحفر والأدوات المستخدمة، وبمواجهة المتهم أنكر ما نسب إليه، وقرر بقيامه بالحفر لعمل بئر صرف صحي داخل المنزل.

تم إخطار هيئة الآثار بالبحيرة والوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة؛ لاتخاذ شئونهما. وتحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة.