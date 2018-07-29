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المصري يقدم اقتراحا جديدا للعودة إلى ملعب بورسعيد

الشروق
نشر فى : الأحد 29 يوليو 2018 - 11:44 ص | آخر تحديث : الأحد 29 يوليو 2018 - 11:44 ص

قال علي الطرابيلي، أمين صندوق النادي المصري، إن خوض الفريق بعض مبارياته في الموسم الجديد على ستاد بورسعيد، كان اقتراح اتحاد الكرة.

وأضاف في تصريحات إذاعية: "الاتحاد هو الذي اقترح خوض الفريق لبعض مبارياته في الدوري على ستاد بورسعيد، لكن دون الحصول على موافقات أمنية".

وأكمل متسائلا: "ما المانع أن يخوض المصري مبارياته في الدوري على ملعبه ببورسعيد ويخرج لمواجهة باقي الفرق على ملاعبها حتى في القاهرة، باستثناء مواجهة الأهلي والزمالك على ملعب برج العرب؟".

وعن تذاكر مباراة نهضة بركان المغربي ببطولة الكونفيدرالية: "تذاكر المباراة بيع منها عدد كبير، لافتا إلى أنه مازالت هناك تذاكر تباع في السوق".


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