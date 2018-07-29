بيتزارو يعود لفيردر بريمن لمدة موسم واحد

أعلن نادي فيردر بريمن الألماني لكرة القدم، عن ضم المهاجم البيروفي المخضرم كلاوديو بيتزارو لموسم واحد.



ويستعد بيتزارو الذي يكمل عامه الأربعين في تشرين اكتوبر المقبل لخوض الموسم الـ19 له في البوندسليجا.



وقضى بيتزارو الموسم الماضي في صفوف كولون حيث سجل مرة واحدة فقط في 16 مباراة خاضها مع الفريق الذي هبط للدرجة الثانية.



وقال بيتزارو "سعيد بحصولي على فرصة الانضمام للفريق مجددا، وأن أنهي مسيرتي في النادي الذي بدأت من خلاله مسيرتي الأوروبية".



وأضاف "اتطلع إلى إفادة الفريق بخبرتي، لكني أيضا اسعى لتسجيل المزيد من الأهداف".



وسجل بيتزارو، المهاجم السابق لبايرن ميونخ وفيردر بريمن ، 191 هدفا خلال 430 مباراة في البوندسليجا ، وهو رقم قياسي على مستوى إنجازات اللاعبين غير الألمان في البوندسليجا.