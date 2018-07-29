والد عهد التميمي: يجب أن يتسلم جيل ابنتي راية النضال ضد الاحتلال

قال باسم التميمي، والد الفتاة الفلسطينية عهد التميمي، إن الوجود الفلسطيني يعد نقيضًا للوجود الإسرائيلي على أرض البلاد، موضحًا أن أي ممارسة لأي فعل نضالي من قبل الفلسطينيين، يقابله الاحتلال بعقوبات لردع هذه المحاولات، لكن كل هذه السياسات لن تجدي نفعًا في وقف النضال الفلسطيني.

وأضاف «التميمي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ْten»، مساء الأحد، أن جيل «عهد» ينبغي أن يتسلم الراية، لمواصلة الجهد النضالي، ومن ثم تحقيق المصالح الفلسطينية، موضحًا أهمية إعطائه التجربة، لأنه جيل التحرير والنصر.

وواصل:«مررنا بلحظات صعبة جدًا خلال فترة السجن التي قضتها عهد ووالدتها، لكننا نقوم بواجبنا ورفعنا معنويات شعبنا، وهذا هو دورنا الوطني الذي اخترناه في مواجهة الاحتلال».

وأشار إلى ضرورة إنهاء حالة الانقسام بين الحركات السياسية في فلسطين، توحيدًا للصف في مواجهة الاحتلال، متابعًا: «الشعب الفلسطيني يقول للفصائل المتناحرة كفى لهذا الانقسام البغيض، وكفى لهذا العمل الذي لا يخدم القضية، ويجب أن ترتقوا عن تحقيق المكاسب والمصالح الشخصية وتجزئتها فيما بينكم».

وأشار إلى ضرورة تبني مشروع نضال وطني للخلاص من الاحتلال الإسرائيلي، معقبًا: «وفي لحظات التضحية نصبح جميعًا موحدين، يوحدنا الدم والجهد المشترك».

وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلى صباح الأحد، عن الشابة الفلسطينية، عهد التميمي، بعد أن قضت ثمانية أشهر فى السجن، لصفع وركل جندى إسرائيلى بالضفة الغربية المحتلة.