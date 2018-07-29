خروج قطار ركاب عن القضبان في أسوان

خرج قطار ركاب رقم «982» الإسبانى المكيف، عن القضبان، فجر اليوم الأحد، أمام قرية الشبيكة التابعة لمركز كوم إمبو بأسوان.



وعلى الفور، انتقلت الجهات المعنية من السكة الحديد والشرطة لمكان الحادث، وعلى رأسهم مدير أمن أسوان، اللواء فتح اللة حسني، وبالفحص تبين أن قطار رقم «982» الأسباني المكيف أثناء قدومه من القاهرة وفي اتجاه لمحطة أسوان انحرفت مقدمة القطار وعربة واحد للركاب عن المسار.



وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والإطفاء إلى مكان الحادث.



وتسبب انقلاب القطار في توقف حركة القطارات للوجهين القبلي والبحري، فيما تحاول هيئة السكة الحديد إعادة القطار لمساره.