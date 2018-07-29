جروس يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بتروجت

أعلن كريستيان جروس المدير الفني للزمالك عن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة بتروجت ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الزمالك كالاتي:

في حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم ” جنش ” – عماد السيد

خط الدفاع : محمد عبد الغنى – محمود حمدي الونش – محمود عبد العاطي دونجا – بهاء مجدي – أحمد فتوح – كماتشو – حمدى النقاز – حازم أمام

خط الوسط : محمود عبد العزيز – محمد حسن – ايمن حفنى – يوسف اوباما – ابراهيم حسن – عبد الله جمعه – محمد ابراهيم – محمود عبد المنعم كهربا – محمد عنتر – مصطفى فتحى

خط الهجوم : كاسونجو كابونجو – حميد أحداد

ويغادر الفريق القاهرة غدًا الاثنين في الساعة الحادية عشر صباحًا متجهًا إلى العين السخنة ، لمواجهة بتروجت الثلاثاء في افتتاح الجولة الاولي لمسابقة الدوري الممتاز.