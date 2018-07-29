مدرب بايرن ميونخ يشيد بالثنائي ريبيري وروبن

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أشاد نيكو كوفاتش المدير الفني لنادي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم بالثنائي المخضرم، الهولندي آريين روبن والفرنسي فرانك ريبيري بعد مشاركتهما مع الصف الثاني للنادي البافاري خلال الهزيمة على يد مانشستر سيتي الإنجليزي 2 /3 في الكأس الدولية للأبطال

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وتولى كوفاتش المدرب السابق لاينتراخت فرانكفورت، المسئولية في بايرن خلفا ليوب هاينكس الذي اعتزل التدريب.

وسجل روبن /34 عاما/ هدفا لبايرن ولكن بيرناردو سيلفا أفسد فرحة النادي البافاري وسجل هدفين لسيتي ليقود فريقه للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وظهر ريبيري/35 عاما/ أيضا بمستوى طيب في فريق بايرن الذي ضم ساندرو فاجنر وكينجسلي كومان وسفين اولريتش وديفيد الابا ورافينيا.

وقال كوفاتش في تصريحات صحفية "كلاهما رائع، لا يهم عمرهما".

ويتطلع كوفاتش لاستقبال لاعبيه الدوليين غدا الاثنين للمرة الأولى منذ نهاية كأس العالم في روسيا.

وأشار كوفاتش "عندما ينضم الجميع ، فإن إمكانيات الفريق ستختلف تماما".

وخسر بايرن مباراتيه في الكأس الدولية للأبطال لكنه فاز في مباراته الأولى في معسكره الإعدادي، على باريس سان جيرمان في النمسا.

ويلتقي بايرن مع مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم الأحد المقبل قبل مواجهة فرانكفورت في كأس السوبر الألماني في 12 آب/اغسطس المقبل.

ومع عدم انفاق النادي البافاري الكثير من الأموال في سوق الانتقالات، فمن المتوقع أن يلعب ريبيري وروبن دورا أكبر مع الفريق هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي، بعد أن جددا للفريق لمدة موسم واحد في مايو الماضي.

وقال روبن "نحب كرة القدم، فرانك وأنا، إذا ابتعدت عنا الإصابات سيكون بمقدورنا المشاركة لفترة أطول، لازلنا صغار في السن".