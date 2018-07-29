ضبط 45 قضية تحريض على عنف وابتزاز مادي عبر «الإنترنت» خلال أسبوع

تمكن قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من ضبط 45 قضية تحريض على العنف والابتزاز المادي والنصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت، وذلك على النحو التالي:

تم السيطرة على حسابين؛ لنشر القائمون عليهما مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في مجال ضبط ومتابعة أنشطة العناصر الإثارية المحرضة عبر شبكة الإنترنت.

كما تم ضبط 43 متهما؛ لارتكابهم عددا من وقائع الابتزاز المادي والنصب على المواطنين بعدد من مديريات الأمن عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع وإحالتها للنيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.