قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جاري توصيل شبكات جديدة لـ700 مدرسة ضمن خطة توفير الإنترنت للمدارس؛ لتشغيل نظام «التابلت» في المنظومة التعليمية الجديدة.



وأضاف «شوقي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «العاشرة مساء»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أمس السبت، أنه سيتم البدء في تدريب المعلمين على أوجه التدريس في النظام الجديد في الخامس من أغسطس المقبل، موضحًا أن تحقيق التقدم في مجال التعليم يعتمد على عدة معايير منها تحديد مستوى المعلم، وطرق التدريس، ونسبة استيعاب الطلاب داخل المدارس.



وأشار إلى اعتماد المنظومة الجديدة على الفهم والابتكار وهو ما يستحقه أطفال مصر، معقبًا: «في أطفال بتوصل لمرحلة الإعدادي ولا تستطيع كتابة أسمائهم، وبتسقط في الإملاء، ونظام التابلت لا يقتصر على تخزين المادة العلمية فقط، بل وسيقوم باختبار التلاميذ والإجابة على الامتحانات».



وأوضح أن سبب تأخر التعليم المصري هو عدم الاعتماد على إخراج أطفال قادرة على الابتكار، مشيرًا إلى اعتماد النظام الجديد على أسلوبي التقييم والفهم؛ لإخراج أجيال تلبي احتياجات الدولة.



وتابع: «نحاول تعليم الأطفال مهارات ليمارسوها في حياتهم ويستطيعوا منافسة العالم الخارجي في كوريا وأمريكا والدول المتقدمة، وتحقيق نهضة حقيقية لمصر، من خلال إخراج أجيال قادرة على الابتكار، ومواكبة سوق العمل».