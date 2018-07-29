ناشر «نيويورك تايمز» يناشد ترامب بإعادة التفكير في هجومه على الصحفيين

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن تفاصيل اجتماع خاص عقده مع ناشر صحيفة نيويورك تايمز أيه جي سولزبيرجر.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية أن سولزبيرجر أصدر بيانا يوضح فيه ما جاء في الاجتماع بعدما كشف عنه ترامب في إحدى تغريداته، مؤكدا أنه وافق على الاجتماع مع ترامب من أجل إثارة المخاوف بشأن الخطاب العدائي الموجه للصحافة "والمثير للمشاكل بشدة" من جانب الرئيس.

وأوضح سولزبيرجر أنه أبلغ ترامب أن لهجته ليست فقط سببا للانقسام بل خطيرة بشكل متزايد.

وحذر سولزبيرجر من أن اللهجة التحريضية تسهم في زيادة تهديدات الصحفيين وستؤدي إلى أعمال عنف.

وقال إنه أوضح مرارا أنه لم يطلب لنفسه أن يخفف ترامب هجماته على صحيفة "تايمز" إذا ما شعر أن التغطية غير عادلة. "وبدلا من ذلك، ناشدته بإعادة التفكير في هجماته الواسعة على الصحفيين".

وأشار إلى أنه تمت المطالبة بعدم الإشارة إلى عقد الاجتماع بناء على طلب مستشاري ترامب، غير أن تغريدة سابقة لترامب ذكرت ذلك ما دعاه للرد.

كان ترامب قد ذكر في تغريدة له إنه بحث وسولزبيرجر "عددا كبيرا من الأخبار الكاذبة التي يتم استخدامها من جانب وسائل الإعلام وكيف أن هذه الأخبار تحولت إلى عبارة (عدو الشعب)"، واصفا ذلك بالشئ المؤسف.