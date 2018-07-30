المصري يقترب من ربع نهائي الكونفدرالية بالفوز على نهضة بركان

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فاز المصري البورسعيدي على نظيره نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لكأس الاتحاد الإفريقي الكونفدرالية.

وسجل هدف الفوز إسلام عيسى لاعب وسط المصري في الدقيقة 53 من عمر اللقاء، من تسديد قوية على يمين حارس المرمى.

حاول المصري منذ بداية المباراة التقدم بهدف، وكثف هجماته على مرمى نهضة بركان واعتمد على الأطراف والكرت العرضية لاستغلال رأسيات أحمد جمعة مهاجم الفريق ولكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ظلت محاولات المصري مستمرة في الشوط الثاني إلى أن نجح إسلام عيسى من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 53، وانتفض لاعبي نهضة بركان لتعديل النتيجة وسط تألق من دفاع المصري، لينتهي المباراة بفوز الفريق البورسعيدي.

وتصدر المصري قمة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، فيما تجمد رصيد نهضة بركان عند النقطة السابعة في المركز الثاني.